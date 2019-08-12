Последнее обновление: 12.08.2019 10:38

Президент Казахстана назначил нового посла в Беларуси

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Аскара Бейсенбаева послом Беларуси и постоянным представителем при уставных органах СНГ.

"Указом главы государства Бейсенбаев Аскар Асанович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Беларусь, постоянным представителем при уставных органах СНГ по совместительству", - говорится в сообщении пресс-службы.

Бейсенбаев сменил на этом посту Ермухамета Ертысбаева, который работал послом в Минске с ноября 2017 года.

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