Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,038 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,044 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,14( не изменился).