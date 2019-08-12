Последнее обновление: 12.08.2019 10:38

Курсы наличной валюты в банках Минска на 12 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 2,038 рубля, минимальный курс продажи не изменился и составил 2,044 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,285 рубля, минимальная продажа выросла на 0,003 рубля и составила 2,292 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,12( снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,14( не изменился).

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