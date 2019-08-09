Вице-премьер Италии потребовал досрочных выборов

Заместитель председателя Совета министров Италии Маттео Сальвини, занимающий пост федерального секретаря правопопулистской "Лиги", в четверг, 8 августа, призвал к досрочным выборам в парламент страны, поставив под вопрос судьбу коалиционного правительства.

"Мы не хотим дополнительных мест (в парламенте. - Ред.) или министерских позиций, не хотим перестановок или технического правительства: на смену этому правительству могут прийти только выборы", - цитирует вице-премьера газета La Stampa, передает DW.

Сальвини настаивает, чтобы премьер-министр Джузеппе Конте созвал голосование в парламенте по вопросу о доверии правительству. "Давайте вернем власть избирателям", - подчеркнул вице-премьер.

Политик, занимающий также пост главы МВД страны, выразил уверенность "в отсутствии большинства" в парламенте и заявил, что новое голосование - единственная альтернатива коалиции с популистским Движением "5 звезд", напряженность в отношениях с которым усиливалась на протяжении последних месяцев.

Так, конфликт обострился после того, как "5 звезд" 7 августа проголосовало против многомиллиардного проекта скоростного железнодорожного сообщения между итальянским Турином и французским Лионом, поддерживаемого "Лигой".

Другими предметами для разногласий стали предоставление большей автономии отдельным регионам Италии и минимальный размер оплаты труда.

Говоря о возможности досрочных выборов, лидер Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо, в свою очередь, заявил, что оно "готово к голосованию".

Ранее Джанлуку Савоини, экс-помощника главы итальянского МВД, допросили в связи с обвинениями в попытках скрыть возможное российское финансирование "Лиги"