Власти РФ заблокировали счета фондов Навального

Следственный комитет Российской Федерации (СК РФ) заявил о наложении ареста на счета некоммерческих организаций "Защита прав граждан" и "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), созданного оппозиционным политиком Алексеем Навальным, а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц.

"Движение денежных средств по всем счетам заблокировано", - сообщила в четверг, 8 августа, пресс-служба СК РФ.

Как отмечается в сообщении, эта мера предпринята в рамках расследуемого СК РФ уголовного дела, "возбужденного по факту совершения финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, за счет которых осуществлялось финансирование некоммерческой организации ФБК". В связи с расследованием, сообщает пресс-служба СК РФ, "проводятся обыски, в том числе по месту жительства ряда сотрудников фонда, в офисе самой организации и иных местах". Ряд сотрудников ФБК вызван на допросы.

Как написала в своем Twitter пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, на счетах организации арестованы 28 млн рублей. Всего же, по ее данным, арест наложен на 75 млн рублей. При этом пожертвования на счет ФБК продолжают поступать.

Ранее, 3 августа, официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила о возбуждении по материалам МВД уголовного дела "о легализации денежных средств в размере порядка 1 млрд рублей", передает DW.

Комментируя сегодняшние события, глава предвыборного штаба Алексея Навального на выборах президента РФ в 2018 году Леонид Волков написал в своем Facebook, что за время, в которое, по мнению СК РФ, ФБК занимался отмыванием денег, фонд заплатил "налогами и взносами в соцфонды более 96 млн рублей".

Алексей Навальный, отбывающий 30-суточный административный арест, в своем Facebook назвал происходящее самой агрессивной попыткой заткнуть рот ФБК.

"Стратегическая цель этого рейда и фабрикации всех остальных нелепых уголовных дел - запугивание", - отметил он. Навальный призвал и дальше поддерживать ФБК и морально, и материально. "Мы не сдадимся, не уедем и занятия своего не бросим. Россия - наша страна, другой у нас нет", - написал политик.

Утром 8 августа СК РФ устроил обыски у сотрудников ФБК. Силовики нагрянули к юристам фонда Александру Помазуеву, Евгению Замятину, Вячеславу Гимади, Владлену Лосю, а также видеомонтажеру Виталию Колесникову.

Как сообщила в Twitter Кира Ярмыш, с Колесниковым и Анастасией Кадетовой (региональным менеджером ФБК, с которой они вместе снимали квартиру) нет связи. "Их квартира пуста. По всей видимости, их увезли на допрос ещё до приезда адвоката, и мы не знаем, что с ними", - отметила пресс-секретарь Навального.

По данным Леонида Волкова, обыски прошли в аутсорсинговой бухгалтерии ФБК ("совершенно обычной фирме", - указывает оппозиционер) и "дома у бухгалтера, которая сопровождала ФБК в 2013-14 годах".

Кроме того, по данным "ОВД-Инфо", обыск проходит в ижевском штабе Навального и на квартире волонтера штаба Ильдара Закирова.

В Мурманске, Томске и Ростове-на-Дону полиция пришла к активистам местных штабов Навального с требованием подписать предостережения о недопустимости участия в акциях солидарности с недопущенными кандидатами в Мосгордуму, которая пройдет 10 августа в Москве на проспекте Сахарова.