Последнее обновление: 08.08.2019 17:00

Комитет Нацбезопасности Киргизии смог задержать Атамбаева

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в штабе бывшего главы государства.

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", - заявил представитель штаба. По его словам, вместе с экс-президентом с территории его резиденции в селе Кой-Таш вывезены несколько его соратников, в том числе бывший глава президентского аппарата Фарид Ниязов.

Спецоперация по задержанию экс-президента Киргизии продолжалась почти сутки. В среду спецназ Государственного комитета национальной безопасности Киргизии предпринял в селе Кой-Таш Чуйской области попытку силового захвата Атамбаева, которая провалилась. Охранявшие резиденцию сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. После этого в районе села начались столкновения между прибывшими на место дополнительными силами милиции и поддерживающими Атамбаева сторонниками. В результате противостояния один спецназовец погиб, еще 52 человека получили ранения и травмы, включая журналиста и сотрудников правоохранительных органов.

В четверг была предпринята вторая попытка штурма, в которой были задействованы несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа.

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