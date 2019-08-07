Казахстан приостановил внедрение системы интернет-наблюдения

Казахстан приостановил внедрение так называемого сертификата интернет безопасности Qaznet Trust Network, который, по мнению юристов и общественных активистов, мог бы стать еще одним инструментом цензуры в стране, где большая часть СМИ прямо или косвенно принадлежит государству, а Интернет и доступ к независимым медиа периодически блокируется.

Власти называли сертификат “защитой от киберугроз и противоправного контента”, а критики, в том числе юристы, которые подали иски в суды, характеризуют его как систему интернет-наблюдения и считают, что он может использоваться властями для слежки за пользователями.

СМС-сообщение о необходимости установить сертификат безопасности на каждое устройство, имеющее выход в интернет, пришло на смартфоны жителей Нур-Султана в конце июля, передает Reuters.

Крупные мобильные-операторы предупредили о возможных проблемах с доступом в интернет у тех, кто не установил сертификат.

Свои требования операторы обосновывали ссылкой на статью закона “О связи”, в которой говорится: “Операторы междугородной и (или) международной телефонной связи обязаны осуществлять пропуск трафика с использованием протоколов, поддерживающих шифрование с применением сертификата безопасности, за исключением трафика, шифрованного средствами криптографической защиты информации на территории Республики Казахстан”.

Вечером во вторник Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил, что установка была лишь тестом.

“С учетом полученных положительных результатов тестирования, КНБ информирует о прекращении тестирования с 7 августа” и те, кто успел установить сертификат, могут его удалить.

“Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан Республики Казахстан”, - говорится в сообщении КНБ.

О том, как именно и за какое количество времени предполагается оповещать граждан перед блокированием доступа в Интернет, спецслужбы не объяснили.

Недавно избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter сообщил, что тестирование сертификата безопасности в рамках программы “Киберщит” проводилось по его поручению, “неудобств пользователям интернета нет” и поблагодарил спецслужбы за работу.