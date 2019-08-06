Последнее обновление: 06.08.2019 14:18

Турция обозначила темы переговоров Эрдогана с Зеленским

Ключевыми темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Турции будут культурные отношения, диаспорное сотрудничество, дипломатия и безопасность, а также оборонная промышленность.

Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны… Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в материале, передает Украинская правда.

Стороны обсудят проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

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