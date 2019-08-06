Великобритания присоединилась к охранной миссии в Персидском заливе

Великобритания присоединилась к инициированной США международной военно-морской коалиции для защиты торговых судов в Персидском заливе.

"В рамках коалиции британский военно-морской флот будет работать с американским флотом для обеспечения безопасности коммерческих судов в Ормузском проливе", - говорится в заявлении британского правительства, опубликованном в понедельник, 5 августа.

Лондон дал согласие присоединиться к миссии в Ормузском проливе после "конструктивных дискуссий" на международной конференции, прошедшей в Бахрейне 31 июля, указано в заявлении, передает DW.

"Великобритания решительно настроена гарантировать своим судам защиту от незаконных угроз, - отметил министр обороны Бен Уоллес. - По этой причине мы сегодня присоединились к новой военно-морской коалиции по обеспечению безопасности в Персидском заливе".

В свою очередь, глава британского МИДа Доминик Рааб подчеркнул необходимость обеспечить всем международным судам свободу передвижения и навигации в Ормузском проливе, "учитывая возросшую угрозу". "Наша цель - обеспечить широчайшую международную поддержку, чтобы сохранить свободу навигации в регионе в соответствии с международным правом", - добавил он.

О намерении США создать военную коалицию для охраны коммерческого судоходства в Ормузском проливе стало известно в начале июля. Глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд тогда заявил, что Вашингтон ведет переговоры с рядом стран по поводу присоединения к коалиции.

Другие страны пока не заявили о своей готовностив ней участвовать. "Великобритания и США намерены работать с союзниками и партнерами, чтобы воодушевить других присоединиться", - отметил Рааб.

Создание международной коалиции для защиты торгового судоходства последовало за серией инцидентов, произошедших в Ормузском проливе. За последние несколько месяцев в проливе, соединяющем Персидский и Оманский заливы, был совершен ряд нападений на нефтяные танкеры. США обвиняют в случившемся Иран, Тегеран свою вину отрицает.

По словам Рааба, подход Великобритании к Ирану не изменился. "Мы намерены и дальше работать с Ираном и нашими международными партнерами, чтобы добиться деэскалации ситуации и сохранить ядерную сделку", - заявил он.