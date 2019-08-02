Курсы наличной валюты в банках Минска на 2 августа 2019 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,015 рубля и составил 2,05 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,02 и составил 2,057 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,007 рубля и составила 2,267 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,267 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,18(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,20(снизился на 0,01 рубля).