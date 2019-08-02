Последнее обновление: 02.08.2019 13:32

Трамп допустил блокаду Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы. Трансляцию вел телеканал C-Span. При этом лидер США не раскрыл деталей.

«Да, я рассматриваю», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, изучает ли он возможность изоляции Каракаса, учитывая объем помощи, которую Венесуэла получает от России, Китая и Ирана.

В конце июля Минфин США ввел санкции против трех пасынков венесуэльского президента Николаса Мадуро. Их подозревают в получении взяток от гражданина Колумбии за помощь в заключении невыгодного контракта о поставках продовольствия в Венесуэлу. В Вашингтоне считают, что родственники главы государства способствовали созданию разветвленной коррупционной сети, передает РБК.

Ранее США ввели санкции против главного управления контрразведки Венесуэлы по факту гибели капитана ВМФ боливарианской республики Рафаэля Акосты Аревало.

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