Ежегодный недельный отпуск вдали от дома не могут позволить себе 28% европейцев

Согласно оценкам Европейского статистического комитета, 28,3% населения ЕС в возрасте 16 лет и старше не могли позволить себе ежегодный отпуск в течение недели вдали от дома в 2018 году. В 2013 году соответствующая доля составляла 39,5%.

Среди 28 государств-членов ЕС страны с наибольшей долей лиц в этой ситуации были Румыния (58,9%), Хорватия (51,3%, предварительные данные), Греция (51%) и Кипр (51,0%, предварительные данные).

В отличие от стран-членов ЕС с самым низким процентом людей, которые не могут позволить себе однонедельный ежегодный отпуск в 2018 году, были Люксембург (10,9%, данные 2017 года) и Швеция (9,7%).