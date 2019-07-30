Власти Нью-Йорка не считают марихуану уголовным преступлением

Власти штата Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны. Об этом сообщает The Independent. Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

«Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использование марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость», - отметил он.

Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции, что составляет 28,3 грамма, владельцу выпишут штраф в 50 долларов. Если же у нарушителя найдут в два раза больше марихуаны, то штраф составит уже до 200 долларов, передает УНИАН.