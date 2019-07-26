Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить действующий контракт на транзит газа на существующих условиях на год, Киев пока не отреагировал, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях. Если там какие-то корректировки и могут быть, но это вопрос коммерческих переговоров между компаниями", - сообщил Новак.

"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это на той же самой консультации", - ответил он на вопрос о реакции Украины.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с главой Минэнерго РФ планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь. В июле газета "Ведомости" написала, что Шефчович предложил провести эту встречу 16 сентября в Брюсселе.