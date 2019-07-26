США оставили Турции возможность избежать санкций из-за С-400

Госсекретарь США Майкл Помпео призвал Турцию не развертывать системы ПВО, которые она приобрела у России, в то время как президент США Дональд Трамп воздерживается от введения новых санкций против Турции.

«Могут последовать дополнительные санкции, но, честно говоря, нам бы очень хотелось, чтобы С-400 не были развернуты», - заявил Помпео в интервью Bloomberg.

Ранее Трамп дал понять, что США пока не рассматривают введения новых санкций против Турции. Тем временем законодатели США призывают президента наказать Анкару, как того требует закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В свою очередь сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью изданию Defence One заявил, что позвонил главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу и призвал его не развертывать российские С-400. «Я сторонник того, что, если они не активируют C-400, санкции не должны применяться. Я надеюсь убедить Турцию не развертывать системы, потому что это очень разрушительно для отношений», — сказал Грэм. Он уточнил, что звонок в Анкару он сделал по просьбе Трампа.

Грэм добавил, что, если Турция развернет С-400, отношения США с союзником по НАТО «примут очень тяжелый оборот».

Россия в июле начала поставки компонентов С-400 в Турцию в рамках реализации контракта, подписанного между странами еще в конце 2017 года. Покупка Анкарой у Москвы систем ПВО вызвала недовольства в Вашингтоне. США неоднократно призывали Турцию отказаться от закупки российских систем, мотивируя это тем, что их нельзя будет интегрировать в систему ПВО НАТО. Однако Турция решила не отказываться от закупки С-400. Реджеп Эрдоган ранее говорил, что полностью развернуть российские системы ПВО на территории Турции планируется к апрелю следующего года.