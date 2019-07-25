Земану грозит отставка из-за нарушения Конституции

Сенат Чехии проголосовал за конституционный иск против президента страны Милоша Земана по обвинению в нарушении им Конституции. Об этом сообщает Radio Praha.

«Верхняя палата чешского парламента проголосовала за предложение о конституционном иске против президента Милоша Земана», - говорится в сообщении.

48 голосами против 20 (семеро воздержались) верхняя палата парламента страны проголосовала за то, чтобы подать обвинения в Конституционный суд. Теперь вопрос должна рассмотреть нижняя палата парламента.

Земан отрицает обвинения, называя их признаком конституционной неграмотности.

Отмечается, что сенаторы обвинили президента Земана в нарушении Конституции в восьми случаях, в том числе за предполагаемое влияние на судебную власть и недавнее нежелание президента принять отставку министра культуры Антонина Станека. Если суд согласится с обвинениями, Земан лишится должности президента Чехии.