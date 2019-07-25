Трамп отменил запрет на продажу оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп в среду, 24 июля, наложил вето на три резолюции Конгресса США, запрещающие продажу американского оружия арабским странам без одобрения законодателей.

Эти резолюции "ослабят глобальную конкурентоспособность Америки и повредят важным отношениям, которые мы выстроили с нашими союзниками и партнерами", говорится в объяснении президента, направленном в Конгресс.

Государствами, которым конгрессмены пытались ограничить продажу оружия, являются Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Иордания. В конце мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения Конгресса заключить ряд соглашений о продаже оружия этим странам в связи с "чрезвычайной ситуацией" вокруг иранской угрозы.

В ответ Палата представителей США выдвинула три резолюции против планов продажи оружия, принятые в конце июня. Именно на эти резолюции Трамп наложил вето. Конгрессмены могут попытаться преодолеть его, но при голосовании им необходимо заручиться большинством в две трети голосов, достичь которого считается маловероятным.

Ранее Дональд Трамп дважды прибегал к вето, чтобы преодолеть резолюции Конгресса. В первый раз это случилось 15 марта, когда президент отменил резолюцию об окончании режима чрезвычайного положения на границе с Мексикой.

Затем 16 апреля он наложил вето на резолюцию, призванную положить конец военной поддержке Вашингтоном арабской коалиции в вооруженном конфликте в Йемене. В обоих случаях конгрессмены не смогли преодолеть президентское вето.