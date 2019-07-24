"Транснефть" согласовала компенсацию компаниям из-за ситуации с "Дружбой"

Совет директоров "Транснефти" утвердил порядок выплат в связи с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ, говорится в пресс-релизе компании.

Предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти составит $15 на 1 баррель некондиционной нефти. "При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ в Беларуси была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба". Компенсацию убытков из-за ситуации на "Дружбе" должна организовать "Транснефть". "Транснефть" также ранее сообщала, что вся некондиционная нефть, которая находится в нефтепроводах Беларуси до границы с Польшей, практически вытеснена в Россию.

Нефть с повышенным содержанием хлорорганики, вытесненная в Россию, будет частично перерабатываться на российских НПЗ, на прошлой неделе сообщил журналистам директор департамента переработки нефти и газа Минэнерго Антон Рубцов.