Польша модернизирует свои танки Т-72 на почти полмиллиарда долларов

Варшава модернизирует танки Т-72, находящиеся на вооружении вооруженных сил страны, на польских предприятиях на сумму 1,75 млрд злотых (более 460 млн долл.).

По оценкам экспертов, модернизация, которая пройдет в течение шести лет, будет касаться более 300 танков, сообщает tvn24.pl .

"Этот крупный контракт позволяет верить в то, что входя постепенно в третью декаду XXI века наша армия действительно будет лучше вооруженной", - заявил по этому поводу премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он добавил, что модернизация танков Т-72 на польских заводах также является хорошей возможностью сохранить рабочие места и развивать оборонительные возможности.

Он посетил по этому поводу завод компании Bumar-Labedy в городе Гливице, где будет проходить часть работ по модернизации танков Т-72.

В целом, ремонтом в течение 2019-2025 годов будет заниматься консорциум польской группы вооружений (PGZ), в состав которой входят, в частности, Bumar-Labedy и военное автомобильное предприятие (WZM) в Познани.

По словам министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, танки Т-72 будут отремонтированы и модернизированы. В частности, это будет заключаться в оснащении танков современными прицелами и приборами наблюдения, а также новейшими средствами цифровой связи.

По неофициальной информации, речь идет о 318 танках, находящихся на вооружении польской армии.