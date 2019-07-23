Последнее обновление: 23.07.2019 16:20

Французские метеорологи предупредили о возвращении жары в Европу

Метеорологи Франции прогнозируют начало новой волны жары в Европе, в частности, температура в Париже в ближайшие дни может превысить 40 градусов, сообщила метеорологическая служба Meteo France в своем Twitter.

"Большая часть Европы столкнется с волной жары на этой неделе, ожидаются новые температурные рекорды. Температура воздуха в четверг может превысить 40 градусов", - говорится в сообщении.

Как уточняют метеорологи, температура в Париже в четверг может достичь 42 градусов.

Причиной очередной волны жары стали массы горячего и сухого воздуха с Пиренейского полуострова.

Первый эпизод жаркой погоды наблюдался во Франции в конце июня, тогда столбик термометра в ряде регионах страны поднимался выше 40 градусов, в нескольких департаментах был объявлен красный (самый высокий) уровень метеопасности. Были побиты температурные рекорды.

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