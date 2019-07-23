Авиапатруль НАТО четыре раза сопровождал военные самолеты РФ над Балтикой

Истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты. Об этом сообщает Delfi со ссылкой на Миноборони Литвы.

"Несущие дежурство в Литве и Эстонии истребители НАТО на прошлой неделе четыре раза сопроводили летевшие над Балтийским морем российские военные самолеты", - говорится в сообщении.

По данным Миноборони Литвы, среди сопровожденных самолетов были транспортники "Ан-24", пассажирские самолеты "Ту-160", истребители "Су-27" и "Су-35".

В международном воздушном пространстве над Балтикой также летел самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) "А-50".

Некоторые самолеты летели с отключенным транспондером, не имели планов полета и не поддерживали связь с центром управления полетами.

Как сообщалось, южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в воздушное пространство страны.