Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по военным самолетам РФ

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство. Об этом передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.