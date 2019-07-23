Последнее обновление: 23.07.2019 09:25

Южнокорейские истребители открыли предупредительный огонь по военным самолетам РФ

Южная Корея открыла предупредительный огонь после того, как несколько российских военных самолетов вторглись в ее воздушное пространство. Об этом передает AP со ссылкой на Министерство национальной обороны страны.

Отмечается, что самолеты РФ нарушили воздушное пространство у восточного побережья во вторник. На перехват были отправлены истребители, которые и открыли предупредительный огонь.

По сообщению военного ведомства, воздушное пространство страны во вторник также нарушили китайские военные самолеты.

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