В Иране сообщили о поимке 17 шпионов ЦРУ

Министерство информации Ирана объявило, что задержало 17 человек, работавших на ЦРУ, сообщает агентство Tasnim.

Некоторые из них приговорены к смертной казни, уточнил генеральный директор ведомства по делам борьбы со шпионажем.

Кроме того, агентство опубликовало снимки сотрудников ЦРУ, которые, по его данным, поддерживали связь с задержанными.

Ранее в июне секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что иранская разведка раскрыла деятельность киберсети, которая находилась под контролем Вашингтона.

Диалог США и Ирана много лет носит напряженный характер, между странами нет дипломатических отношений. Одним из камней преткновения является тема иранского атома.