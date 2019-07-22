Последнее обновление: 22.07.2019 12:08

Партии Зеленского и Порошенко разделили лидерство на зарубежных участках

Центральная избирательная комиссия Украины подсчитала 95,09% протоколов с участков за границей, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК.

Согласно этим данным, партия Владимира Зеленского немного опережает партию Петра Порошенко, однако разрыв между ними составляет менее одного процента. За кандидатов «Слуги народа» проголосовали 29% зарубежных избирателей, а за кандидатов «Европейской солидарности» — 28,8%.

Третье место среди заграничных избирателей получила политическая партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука — 19,03%.

В общей сложности на момент публикации заметки ЦИК Украины обработал 35,51% протоколов.

Лидирует партия «Слуга народа», кандидаты которой заручились поддержкой 42,19% избирателей. Помимо партии Зеленского представительство в парламенте получают партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,75%), «Европейская солидарность» (8,71%), «Батькивщина» (8,15%) и «Голос» (6,39%).

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