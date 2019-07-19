Польская Orlen направила России первые претензии из-за ЧП в "Дружбе"

Польская нефтеперерабатывающая компания Orlen направила российским партнерам первую часть претензий, связанных с поступлением загрязненной нефти по трубопроводной системе "Дружба", сообщил журналистам член правления Orlen Збигнев Лещиньский.

"Мы уже направили нашим партнерам наши требования, если речь идет об ущербе, связанном с перерывом в поставках нефти", - сказал Лещиньский.

"Нам предстоит еще вторая часть, связанная с переработкой загрязненной нефти", - добавил он.

По словам члена правления Orlen, определение полного объема требований может занять более десяти недель. "Нам предстоит точное изучение вопроса. Это может занять более десяти недель", - сказал он.

Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были полностью восстановлены. Компенсировать ущерб из-за ЧП будет "Транснефть".