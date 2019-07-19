МИД РФ: Говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно

"Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации" для Минска, речь может идти о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий при его введении, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Налоговый маневр" - это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было "компенсации". Речь о возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России "налогового маневра". Данный вопрос – в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно", - сказал Карасин.