Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается - МИД РФ

Вопрос о компенсации Минску из-за попадания некондиционной нефти в нефтепровод "Дружба" прорабатывается, поэтому говорить о деталях, в том числе о размере возможной компенсации, пока преждевременно, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"В настоящее время продолжается работа по урегулированию ситуации с попаданием некондиционной нефти в магистральный нефтепровод "Дружба". Соответствующие усилия с российской стороны координируют Минэнерго России и ПАО "Транснефть". Вопрос о компенсации также находится в стадии рассмотрения, поэтому говорить о конкретных деталях пока преждевременно", - сказал Карасин.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Беларусь в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Беларуси, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.