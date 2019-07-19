Последнее обновление: 19.07.2019 12:22

Президент Ирана призывает ЕС поторопиться для спасения ядерного соглашения

Президент Ирана Хасан Рухани призвал Европу ускорить усилия по спасению ядерного соглашения 2015 года. Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает AFP.

«Европа должна ускорить свои усилия по реализации законных интересов Ирана и добиться прекращения огня экономической войны (со стороны Вашингтона) против Ирана», - сказал он.

Рухани также отметил, что Тегеран полон решимости использовать «все возможности для сохранения знакового соглашения».

Он также предупредил Макрона, что «упущенные возможности» вынудят Иран отказаться от обязательств по соглашению, после того как страна уже отказалась от некоторых ограничений по сделке в мае.

В прошлом году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий) 2015 года и введении новых санкций против Тегерана. В ответ на санкции США Тегеран объявил о приостановлении некоторых обязательств СВПД и предупредил о расширении этого списка, если Европа будет выполнять введенные США ограничения.

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