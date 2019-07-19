Последнее обновление: 19.07.2019 12:22

Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на прокладку норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу. Об этом сообщает издание Ingeniøren.

Польша объявила о намерении проложить собственный газопровод в феврале прошлого года. В Варшаве планировали использовать Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети. Предполагается, что проект будет обладать пропускной способностью в десять миллиардов кубометров ежегодно. Запуск запланирован на 2022 год.

Копенгаген затягивает согласование строительства российского газопровода "Северный поток 2" якобы из опасений, связанных с экологией. При этом согласие на прокладку Baltic Pipe противоречит обязательствам Дании по сокращению выбросов углекислого газа.

Накануне министр торговли и промышленности Дании Симон Коллеруп опубликовал документ, закрепляющий правила наземного строительства норвежского газопровода. Теперь датский газотранспортный оператор Energinet должен получить разрешение от 13 муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали, через которые трубопровод пройдет с запада на восток.

Весной 2020 года компания может начать строительство технических объектов. Таким образом, газопровод может быть готов к концу 2022 года, когда истечет российско-польский газовый контракт.

По мнению профессора энергетического планирования Брайана Вада Матисена, Дания руководствуется в первую очередь геополитическими интересами.

"По моему мнению, никто не смог убедительно доказать, что этот трубопровод окупится, если нам удастся снизить выбросы СО2 в Европе", – считает он.

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