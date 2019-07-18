Турция окончательно отстранена от производства истребителей F-35

Вашингтон окончательно запретил Анкаре участвовать в программе по созданию истребителей F-35.

Причина отказа - решение властей Турции закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400, говорится в заявлении Белого дома, обнародованном в среду, 17 июля.

Как подчеркивается в документе, американские истребители-бомбардировщики F-35 не могут использоваться рядом с российской шпионской техникой, предназначенной для того, чтобы разведать информацию о боевых качествах этих самолетов. Приобретение С-400 подрывает обязательства стран-членов НАТО не использовать российские системы вооружений.

Произошедшее может оказать негативное воздействие на взаимодействия Турции с НАТО. Тем не менее, Вашингтон продолжит комплексное взаимодействие с Анкарой, отмечается в заявлении.

По данным Пентагона, выход Турции из программы по производству F-35 обойдется Анкаре недополучением инвестиций на сумму около девяти миллиардов долларов (примерно 8,2 млрд евро). Перенос производства из Турции обойдется США примерно в 500-600 миллионов долларов (примерно 445-535 млн евро) - такие данные привела замминистра обороны США Эллен Лорд на брифинге в Пентагоне.

Ранее, 16 июля, сообщалось, что США не станут продавать Турции истребители F-35 - предполагалось, что Турция купит у США около ста таких самолетов. В то же время президент США Дональд Трамп возложил вину за покупку Турцией российских ЗРК С-400 на администрацию США Барака Обамы. Анкара была "вынуждена" закупить С-400, поскольку администрация предыдущего президента США отказалась продавать Турции американские противоракетные комплексы Patriot, заявил Трамп.