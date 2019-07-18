Последнее обновление: 18.07.2019 09:48

Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, раскритиковала высказывание российского президента Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь опубликована на сайте британского правительства.

В начале выступления Мэй заявила, что оно, «по всей вероятности», является последним для нее в качестве премьера. В ходе выступления британский премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела.

«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела», - сказала она.

По словам премьера, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний.

О том, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно», Путин заявил в интервью Financial Times в конце июня. По его словам, «западные партнеры признали» нереалистичность некоторых ее элементов.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил доказать российскому президенту жизнеспособность либерализма, осуществив Brexit.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование