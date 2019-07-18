Мэй в последней речи на посту премьера поспорила с Путиным о либерализме

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Королевском институте международных отношений, раскритиковала высказывание российского президента Владимира Путина об устаревшей либеральной идее. Ее речь опубликована на сайте британского правительства.

В начале выступления Мэй заявила, что оно, «по всей вероятности», является последним для нее в качестве премьера. В ходе выступления британский премьер напомнила, что Путин перед саммитом G20 заявил, что либеральная идея устарела.

«Это циничная ложь. Никто, сравнивая качество жизни и экономический успех либеральных демократий, таких как Британия, Франция и Германия, с Россией, не заключил бы, что наша система устарела», - сказала она.

По словам премьера, чтобы отстоять либеральные ценности, необходимо обращаться к проблемам людей и решать их, а не давать популистских обещаний.

О том, что современная либеральная идея «изжила себя окончательно», Путин заявил в интервью Financial Times в конце июня. По его словам, «западные партнеры признали» нереалистичность некоторых ее элементов.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предложил доказать российскому президенту жизнеспособность либерализма, осуществив Brexit.