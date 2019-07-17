Россия резко увеличила транзит газа через Украину из-за остановки Nord Stream

Сегодня из-за остановки на ремонт двух ниток газопровода "Северный поток" российский Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС - на 25%. Об этом сообщает пресс-служба АО "Укртрансгаз".

"Сегодня из-за остановки на ремонт двух нитей обходного газопровода "Северный поток" Газпром резко увеличил объемы транзита газа в ЕС через украинскую ГТС - на 25%, или 60 млн кубометров в сутки", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 17 июля заявка на транзит составляет 300,2 кубометров в сутки.

"Словацкое направление загрузится на 99% (через межгосударственную точку ГИС Ужгород). При этом существующие свободные мощности ГТС Украины позволяют дополнительно перекачивать в страны Европы объемы газа, эквивалентные максимуму Северного потока-2 и условному Северному потоку-3 вместе взятым.

"Очевидным преимуществом украинской ГТС является ее гибкость и разветвленность, которые дают возможность проводить ремонтные и регламентные работы без остановки транзита", - прокомментировали в Укртрансгазе.