США направят $40 миллионов на поддержку оппозиции Венесуэлы

Белый Дом планирует направить гуманитарную помощь для Центральной Америки на сумму более 40 миллионов долларов для поддержки оппозиции Венесуэлы.

Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на уведомление Конгресса от Агентства США по международному развитию.

«Администрация Трампа планирует перенаправить гуманитарную помощь из Центральной Америки на сумму более 40 миллионов долларов США на поддержку оппозиции в Венесуэле», - говорится в сообщении.

В уведомлении от 11 июля говорится, что средства необходимы из-за «неотложного» кризиса в Венесуэле, связанного с «национальными интересами» США.

Изначально 41,9 млн. долларов предназначались для Гватемалы и Гондураса, находящихся в центре миграционного кризиса, однако вместо этого деньги пойдут на зарплату, проезд, оборудование связи, техническую помощь, обучение и на другие нужды венесуэльской оппозиции.

Как сообщалось, в Венесуэле продолжается конституционный и экономический кризис. На фоне этих событий председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Гуайдо объявил себя временным президентом страны и принял присягу. Он заявил, что Мадуро, который в мае 2018 года объявил о своей победе на президентских выборах, не способен выполнять обязанности главы государства и пообещал провести в стране досрочные выборы.