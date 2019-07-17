Последнее обновление: 17.07.2019 11:51

Новым министром обороны Германии станет Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новым министром обороны Германии станет председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она сменит на этом посту Урсулу фон дер Ляйен, избранную во вторник, 16 июля, главой Еврокомиссии.

Председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) возглавит министерство обороны ФРГ. Она заменит на этом посту свою однопартийку Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen), которая во вторник, 16 июля, была избрана главой Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляйен официально покинет пост министра обороны ФРГ 17 июля. Решение о назначении Крамп-Карренбауэр было принято после совещания в президиуме ХДС, затем его подтвердил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

Такое решение, однако, оказалось для многих неожиданным, так как ранее Аннегрет Крамп-Карренбауэр неоднократно заявляла, что не хочет занимать никаких министерских постов в кабинете Ангелы Меркель (Angela Merkel). Она объясняла это желанием сохранить независимость действий в качестве председателя ХДС.

Крамп-Карренбауэр стала преемницей Ангелы Меркель на посту главы немецких консерваторов 7 декабря 2018 года, когда победила на внутрипартийных выборах. До этого она в качестве премьер-министра руководила самой маленькой федеральной землей ФРГ - Саар.

Крамп-Карренбауэр добивалась успеха на самых различных этапах своей карьеры и в разных сферах, за что ее часто зовут "универсальным оружием". Кроме того, она известна в Германии по своему сокращенному до аббревиатуры имени АКК.

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