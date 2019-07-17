Глава МВФ Кристин Лагард уходит в отставку

Управляющий директор МВФ Кристин Лагард объявила о своей отставке почти за два месяца до того, как ее заявление вступит в силу для того, чтобы Фонд успел подобрать ей преемника. Об этом говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Фонда.

"Я встречалась с Исполнительным советом и подала заявление об уходе из Фонда, которое вступит в силу с 12 сентября 2019 года", - написала Лагард.

Она пояснила отказ от своей нынешней должности выдвижением на пост Президента Европейского центробанка. Также Лагард объяснила, что считает, что в интересах МВФ будет ускорить процесс отбора ее преемника, и ее заявление о будущей отставке позволит дать старт этому процессу.

"Исполнительный совет теперь будет предпринимать необходимые шаги для продвижения в процессе выбора нового управляющего директора. Дэвид Липтон остается нашим исполняющим обязанности управляющего директора", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, Лагард претендует на должность главы Европейского центрального банка. 9 июля министры экономики и финансов стран Евросоюза поддержали рекомендацию Европейского Совета о назначении Лагард.

Ее кандидатуру должен утвердить Европейский парламент. Если это произойдет, 31 октября Лагард заменит на посту главы Европейского центрального банка итальянца Марио Драги.