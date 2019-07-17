ЕС выступает в поддержку уголовных преследований по делу MH17

Евросоюз приветствует позицию Международной следственной группы (JIT), расследующей крушение вблизи Донецка лайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний и сообщившей 19 июня, что в отношении четырех подозреваемых в Нидерландах будут возбуждены уголовные дела. Об этом говорится в заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Федерики Могерини, обнародованном во вторник, 16 июля, в преддверии пятилетней годовщины с момента катастрофы малайзийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17.

JIT назвала имена четырех человек, которые, по ее данным, могут нести ответственность за катастрофу малайзийского "Боинга". Это три россиянина - бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский и полковник Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

ЕС в этой связи призвал Россию "взять на себя ответственность и полностью сотрудничать" со следствием. В Брюсселе также выразили полную уверенность в "независимости и профессионализме правовых процедур", которые будут запущены в дальнейшем.

"Наши сердца - со всеми теми, кто потерял близких, мы по-прежнему разделяем их горе", - добавила Могерини.

Судебный процесс по делу MH17 должен начаться 9 марта 2020 года в Гаагском суде даже в отсутствие подозреваемых. В JIT заявили, что следствие не будет обращаться к России с просьбой об их экстрадиции, поскольку российские законы не предусматривают выдачу граждан другим государствам. Однако России будет направлена просьба допросить подозреваемых. По той же причине к Украине не будут обращаться с просьбой об экстрадиции Харченко.

По словам представителей JIT, даже если эти четверо подозреваемых "не нажимали сами на кнопку", следственная комиссия считает их ответственными за то, что ЗРК "Бук" был доставлен из России на территорию Восточной Украины с целью использовать его в военных действиях.