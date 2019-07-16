ВОЗ нашла избыточное количество сахара в детском питании

В ВОЗ обеспокоены чрезмерным количеством сахара в продуктах детского питания, в частности и для младенцев, что способствует формированию у детей в будущем пристрастия к сладостям. Об этом со ссылкой на ВОЗ сообщает служба новостей ООН.

«Новые исследования Европейского бюро ВОЗ в Австрии, Болгарии, Венгрии и Израиле выяснили, что вопреки рекомендациям специалистов готовое детское питание там зачастую рекламируют как пригодное для включения в рацион детей младше 6 месяцев, а в значительной части этой продукции содержится недопустимое количество сахара. Эксперты же рекомендуют кормить детей до шести месяцев исключительно грудным молоком. В опубликованном в 2016 году руководстве ВОЗ четко указана недопустимость рекламы продукции для прикорма детей младше полугода», - отмечают в ВОЗ.

Международные эксперты подчеркивают, что правильное питание в раннем и грудном возрасте остается залогом оптимального роста и развития детей и их здоровья в будущем.

«Здоровое питание способствует профилактике избыточной массы тела и ожирения и алиментарно-зависимых неинфекционных заболеваний. Фрукты и овощи, которые естественным образом содержат сахар, пригодны для питания детей грудного и раннего возраста, однако очень высокое содержание свободных сахаров в пюреобразных продуктах вызывает серьезную обеспокоенность», – отмечают в ВОЗ.

Сообщается, что в ходе исследования специалисты ВОЗ собрали данные о 7955 продуктах и напитках, которые рекламировались как пригодные для питания детей грудного и раннего возраста и продавались в 516 магазинах 4 городов Европейского региона ВОЗ – Вены, Софии, Будапешта и Хайфы.

«В каждом из этих городов значительная часть продуктов - от 28 до 60 процентов - рекламировалась и продавалась как пригодная для питания детей младше 6 месяцев. Это допускается законодательством Европейского союза, противоречит рекомендациям ВОЗ. Более того, в трех из этих городов как минимум в половине изученных продуктов на сахар приходилось свыше 30 процентов общей энергетической ценности», - заявили в ВОЗ.

Исследование также выявило, что примерно в трети продуктов содержались, согласно приведенным на маркировке данным, сахар, концентрированные фруктовые соки или другие подсластители. «Подобные добавленные ароматизаторы и сахар могут оказывать влияние на формирующиеся вкусовые предпочтения детей, приводя к появлению пристрастия к сладким продуктам», - отмечают в ВОЗ.