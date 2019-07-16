Компания "Газпром нефть" столкнулась с проблемами в Казахстане из-за санкций

Казахстанская "АрселорМиттал Темиртау" (входит в состав ArcelorMittal, АМТ) из-за санкций Украины и ЕС расторгла контракт с официальным дистрибьютором "Газпром нефть - смазочные материалы" в Казахстане - ТОО "Ник-Ойл", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники и письмо "АМТ Темиртау", направленное в "Ник-Ойл" 12 июля.

Частная компания "Ник-Ойл" занимается продажей смазочных материалов под брендами "Газпром нефть" и G-Energy в Карагандинском, Павлодарском и Уральском регионах Казахстана. По данным источников издания, "Ник-Ойл" связана с "Газпром нефтью" лишь коммерческими отношениями.

В письме "АМТ Темиртау" уведомила "Ник-Ойл" о временном прекращении совместной работы. "Решение принято из-за санкций Украины и ЕС против компании "Газпром нефть", чтобы не подвергать репутационному риску гендиректора "АМТ Темиртау" и АМТ", - говорится в документе. Гендиректор "АМТ Темиртау" Парамжит Калон также возглавляет украинскую компанию "АМТ Кривой Рог".

В "АМТ Темиртау" не ответили на запрос. Источники издания в АМТ говорят, что указание о прекращении контракта с "Ник-Ойл" было получено после проведения ревизии контрактов на предмет санкций на уровне "АМТ СНГ", куда входят "АМТ Темиртау" и украинский "АМТ Кривой Рог". "Это было указание руководства. Причем не нашего, а международного", - сообщили источники.

"Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и наконец получили письмо вот такого содержания", - рассказал в свою очередь газете директор "Ник-Ойл" Николай Гардер. В настоящее время он собирает материалы и планирует обратиться с жалобой на действия АМТ в национальную палату предпринимателей Казахстана. Он утверждает, что "Роснефть", также находящаяся под санкциями, продолжает работу с АМТ, но "почему-то ограничение коснулось только нас".

"Газпром нефть" находится под секторальными санкциями США и ЕС, а также под финансовыми санкциями, которые запрещают привлечение долгосрочного финансирования, с сентября 2014 года. В то же время эти меры не мешают обычной коммерческой деятельности. По словам Гардера, "Ник-Ойл" в течение восьми лет поставляет АМТ и ее дочерним компаниям смазочные материалы и охлаждающие жидкости, объем поставок составляет примерно 1 тысячу тонн в год. "Какое отношение наша компания имеет к санкциям Украины и ЕС против России? Мы задавали такой вопрос, но нам на него даже отвечать не стали", - говорит он.

В "Газпромнефть — смазочные материалы" ситуацию назвали "недоразумением". Юристы компании изучают решение АМТ. Источник газеты, знакомый с ситуацией, добавил, что в "Газпром нефти" "рассчитывают на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям".