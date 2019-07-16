ЕС приостановил переговоры с Турцией на высшем уровне

Европейский союз решил отменить заседание Совета ассоциации Турция — ЕС, а также приостановить любые заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией. Такое решение было принято в понедельник по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

Документ, где перечислены принятые решения в связи с бурением Турцией шельфа у побережья Кипра, опубликован на сайте Европейского совета.

«В свете продолжающихся и новых незаконных буровых работ Турции Совет принимает решение приостановить переговоры по Всеобъемлющему соглашению о воздушном транспорте, не проводить Совет ассоциации и дальнейшие заседания на высшем уровне в рамках диалога между ЕС и Турцией», — сказано в документе.

Кроме того, страны — члены ЕС договорились сократить объем помощи Турции до момента вступления страны в ЕС и предлагают Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции, особенно в том, что касается кредитования проектов с государственной поддержкой.

В одном из пунктов документа также говорится, что Еврокомиссии предложено продолжить работу над вариантами мер воздействия на Анкару в свете продолжающихся буровых работ у побережья Кипра. Совет ЕС будет следить за развитием ситуации в Восточном Средиземноморье и в случае необходимости вновь вернется к этому вопросу, сказано в документе.

В Анкаре уверяют, что легально работают в Восточном Средиземноморье, объясняя, что получили лицензию от властей Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Брюссель эту лицензию не признает. На Кипре ТРСК считают территорией страны, незаконно оккупированной Турцией в 1974 году. Турция — единственное государство в мире, признающее независимость Северного Кипра.