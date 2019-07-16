СМИ узнали о проблемах с грязной нефтью еще до инцидента с «Дружбой»

Российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) получали нефть с повышенной концентрацией хлоридов еще до ситуации с загрязнением нефти в нефтепроводе «Дружба». О новом таком случае, который произошел в первой половине апреля, узнала газета «Коммерсантъ».

В частности, с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти столкнулся Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа 4 апреля. По данным издания, в связи с этим структура ЛУКОЙЛа обратилась с замечанием в «Транснефть-Приволга». Газета отмечает, что события разворачивались за две недели до того, как белорусский «Белнефтехим» пожаловался на поступление некачественной нефти по нефтепроводу «Дружба» (другое направлению системы «Транснефти»).

В «Транснефти» и ЛУКОЙЛе подтвердили информацию о превышении норм по хлорорганике. Со ссылкой на советника главы трубопроводной монополии Игоря Демина издание пишет, что следы соединений были в сданной партии нефти одной из дочерних компаний ЛУКОЙЛа. Ситуация с поступлением загрязненной нефти никак не связана с последующими проблемами на «Дружбе», добавил Демин.

В ЛУКОЙЛе пояснили, что были зафиксированы незначительные отклонения показателя хлорорганики от норматива в первой декаде апреля в разовых выборочных пробах. Однако, отметили в компании, среднесуточные показатели находились в пределах нормы. «Это рабочая ситуация, влияния на деятельность Волгоградского НПЗ оказано не было», — приводит «Коммерсантъ» сообщение пресс-службы компании.

До сих пор было известно только об одном российском НПЗ, куда поступала загрязненная нефть. Это Куйбышевский НПЗ «Роснефти». Проблемы на нем вызваны ситуацией на нефтепроводе «Дружба». Загрязненная нефть поступала на завод в течение недели — с 12 по 17 апреля. По утверждению «Роснефти», некачественная нефть из «Дружбы» привела к порче оборудования Куйбышевского НПЗ. Следственный комитет по этому факту завел уголовное дело.

О проблемах на нефтепроводе «Дружба» стало известно 19 апреля. белорусский «Белнефтехим» тогда пожаловался на поступающую нефть с высоким содержание хлорорганики. По версии Следственного комитета, грязная нефть была загружена в нефтепровод через узел учета Самара — Унеча для сокрытия хищений.