Последнее обновление: 15.07.2019 17:51

Урсула фон дер Ляйен покидает пост министра обороны Германии

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сообщила в понедельник, 15 июля, о намерении уйти со своего поста.

"Завтра я бы хотела завоевать доверие Европейского парламента. Независимо от результата (голосования - ред.) в среду я уйду с поста министра обороны Германии, чтобы направить все свои силы на служение Европе", - написала фон дер Ляйен в Twitter.

Ожидается, что на следующий день фон дер Ляйен выставит свою кандидатуру на пост председателя Европейской комиссии. Чтобы она могла занять эту должность, ее кандидатуру должен будет утвердить Европарламент.

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