Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости без парада

Украина отметит День независимости возложением цветов, торжественными мероприятиями и без военного парада, говорится в тексте указа президента Владимира Зеленского по случаю празднования 28-й годовщины независимости.

Ранее Зеленский заявил, что День независимости будет праздноваться в "новом формате", а деньги на проведение военного парада будут направлены военным. На премии выделят 300 миллионов гривен (11,7 миллиона долларов). На сайте президента Украины 9 июля была зарегистрирована петиция с просьбой пересмотреть решение и провести военный парад на День независимости. Она набрала 757 голосов. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тысяч голосов в течение трех месяцев.

"Постановляю кабинету министров Украины разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по празднованию 28-й годовщины независимости Украины", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте президента в понедельник.

В частности, Зеленский постановил, чтобы кабмин обеспечил проведение 24 августа в Киеве и других городах страны торжественные мероприятия по случаю Дня независимости с участием всех представителей государственной власти, возложить цветы к памятникам и памятным знакам выдающихся деятелей украинского государства, борцов за независимость Украины, а также обратиться к религиозным организациям с предложением провести 24 августа молебен.

Независимость Украины была провозглашена 24 августа 1991 года в условиях острого общественно-политического и экономического кризиса в СССР. Создание нового государства было оформлено на всеукраинском референдуме, состоявшемся в декабре 1991 года, где 90,3% украинцев поддержали акт провозглашения независимости.