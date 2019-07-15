Huawei зарегистрировал в Европе собственную ОС Harmony

Китайская компания Huawei зарегистрировала в Офисе по интеллектуальной собственности ЕС название собственной операционной системы - Harmony.

"Huawei зарегистрировал в Офисе по интеллектуальной собственности ЕС название собственной операционной системы - Harmony", - говорится в сообщении портала TechRadar.

Отмечается, что ранее уже сообщалось о других вероятных названиях операционной системы китайской компании, а именно Hongmeng и Ark.

Вероятно, Huawei будет использовать разные названия в разных регионах, если им будет отключен доступ к другим европейским системам Android и Windows.

Ранее СМИ сообщили, что китайская компания Huawei может представить собственную операционную систему в третьем квартале 2019 года.

В середине мая президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере коммуникаций, чтобы ограничить угрозу со стороны Китая и других стран в виде кражи технологий, промышленного шпионажа и других вызовов. При этом китайская компания Huawei попала в "черный список" в связи с подозрениями в промышленном шпионаже и передаче информации китайскому правительству. Такой шаг означает фактический запрет продажи или передачи технологий американского производства китайскому телекоммуникационному гиганту.

Ранее, американская компания Google закрыла для Huawei доступ к обновлениям Android.

29 июня президент США Дональд Трамп заявил, что позволит компании Huawei Technologies Co. закупать продукцию у американских компаний.