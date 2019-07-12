Лондон отправляет уже второй боевой корабль в Персидский зали

Великобритания увеличивает свое военное присутствие в Персидском заливе, отправляя второй военный корабль-эсминец HMS Duncan к региону. Об этом сообщает Sky News.

"HMS Duncan отправится в Персидский залив на протяжении нескольких дней после завершения участия в учениях НАТО в Черном море, и его прибытие в регион ожидаются вскоре", - говорится в сообщении.

Как сообщает Sky News, корабль будет работать вместе с фрегатом британского флота HMS Montrose и союзниками США в Персидском заливе. Однако он не будет частью международной морской коалиции, предложенной Вашингтоном.

Отмечается, что Министерство обороны Великобритании не стало комментировать отправку второго боевого корабля, но известно, что эсминец Duncan должен быть направлен в регион, чтобы оказать помощь HMS Montrose. При этом его развертывание было перенесено в результате углубления кризиса с Ираном.

Ранее Великобритания повысила до максимального уровня оценку угрозы для судов под британским флагом, проходящих через иранские воды в Персидском заливе после того, как полиция Гибралтара арестовала капитана иранского супертанкера "Грейс-1", задержанного по подозрению, что он перевозил сырую нефть в Сирию в обход санкций ЕС.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки работают над формированием военной коалиции для защиты судоходства в Ормузском проливе.