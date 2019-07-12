Последнее обновление: 12.07.2019 16:40

Швеция отказалась подписать конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия

Правительство Швеции не намерено подписывать принятую в 2017 году конвенцию ООН о полном запрете ядерного оружия, сообщила глава МИД страны Маргот Валльстрем в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Правительство приняло решение в настоящее время не подписывать конвенцию. Вместо этого выступить в качестве наблюдателя", - заявила Вальстрем.

Она добавила, что Швеция по-прежнему считает распространение ядерного оружия одной из основных угроз миру и будет стремиться к ее устранению.

Конвенция о полном запрете ядерного оружия была принята 7 июля 2017 года. Страны-подписанты обязуются не разрабатывать, не приобретать и не испытывать ядерное оружие. В выработке договора не участвовали ядерные державы, включая пятерку постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США и Франция). За ее принятие выступили 122 страны, в том числе Швеция, в голосовании участвовала лишь одна страна-член НАТО - Нидерланды.

Мнение основных политических партий Швеции по поводу подписания конвенции разделились. Правительство поручило эксперту Ларсу-Эрику Лундину (Lars-Erik Lundin) проанализировать текст конвенции. По итогам анализа он выступил с рекомендацией для правительства не подписывать конвенцию и требовать изменения текста.

blog comments powered by Disqus
<Июнь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Июль 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование