Последнее обновление: 12.07.2019 16:40

От форс-мажора на нефтепроводе "Дружба" больше всех пострадала Германия - МЭА

Чехия и Венгрия в мае практически не пострадали от форс-мажора на нефтепроводе "Дружба", в то время как поставки в Словакию снизились на 70 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете.

Транспортировка нефти в Польшу упала только на 30 тыс. б/с.

"Наибольший эффект, как и ожидалось, был в Германии, где поставки сократились на 110 тыс. б/с, до 1,6 млн б/с, но это примерно на 60 тыс. б/с выше нашей оценки", - отмечает агентство.

И хотя Россия сообщила, что 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены до нормальных объемов, на момент написания отчета МЭА Германия, последний пункт на северной ветке системы, еще не получала полных объемов.

Кроме того, польский трубопроводный оператор заявил, что потоки "Дружбы" могут быть временно остановлены "для борьбы с загрязненной нефтью, которая все еще остается в системе", пишет агентство.

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