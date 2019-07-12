Последнее обновление: 12.07.2019 16:40

В июне страны ОПЕК выполняли сделку на 128%, а страны не-ОПЕК - на 98%

Решение о продлении сделки ОПЕК+ до марта 2020 года улучшает управляемость, но не меняет фундаментального прогноза о перенасыщенности рынка, пишет МЭА в своем ежемесячном отчете. По расчетам агентства, в июне страны ОПЕК выполняли сделку на 128%, а страны не-ОПЕК - на 98%.

"Основной посыл данного отчета, что в первом полугодии 2019 года предложение нефти превысило спрос на 900 тыс. б/с. Наши последние данные показывают избыток нефти во втором квартале 2019 года в объеме 500 тыс. б/с по сравнению с ожиданиями дефицита в 500 тыс. б/с", - пишет МЭА.

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