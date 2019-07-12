В Гибралтаре арестовали капитана задержанного иранского танкера

В Гибралтаре задержали капитана и старшего помощника иранского танкера Grace 1. Об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на представителя Королевской полиции Гибралтара.

«Полиция Гибралтара арестовала капитана и главного офицера танкера Grace 1 по подозрению в нарушении санкций ЕС в отношении Сирии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, двое граждан Индии были арестованы в четверг. Их допросили, однако обвинения не выдвинули. Судно перед этим обыскали и изъяли документы, а также электронные устройства.

Чиновники в Гибралтаре не комментируют происхождения нефти. В то же время Иран подтвердил, что она иранская, отреагировав негативно на задержание.

Как сообщалось, танкер задержали 4 июля полицейские и таможенные органы британской заморской территории при поддержке отряда морских пехотинцев по подозрению в поставках нефти в Сирию в нарушение санкций США и ЕС.