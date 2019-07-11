ОПЕК ждет снижения спроса на свою нефть в 2020 году из-за избытка на рынке

Организация стран-экспортеров нефти ожидает снижения спроса на свою нефть в 2020 году из-за увеличения добычи странами, не входящими в картель, и избытка сырья на рынке, несмотря на усилия ограничить поставки.

В докладе ОПЕК говорится, что мировой спрос на нефть 14 стран - участниц картеля сократится в 2020 году на 1,34 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 2019 годом до 29,27 миллиона баррелей в сутки.

Снижение спроса на нефть ОПЕК является следствием ограничения добычи, предпринятого картелем для поддержки цен и ставшего стимулом для производителей сланцевой нефти в США и других конкурирующих с ОПЕК поставщиков.

ОПЕК прогнозирует, что в 2020 году не входящие в нее поставщики увеличат добычу на 2,44 миллиона баррелей в сутки против роста на 2,05 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.

Картель считает, что глобальный спрос на нефть вырастет в 2020 году на 1,14 миллиона баррелей в сутки, как и в 2019 году, и что мировая экономика в следующем году будет расти темпами текущего года, несмотря на замедление роста в США и Китае.

ОПЕК и ее союзники продлили на прошлой неделе действие соглашения о сокращении добычи до марта 2020 года, сославшись на необходимость избежать наращивания запасов, которое может ударить по ценам.

ОПЕК также сообщила, что ее добыча в июне сократилась на 68.000 баррелей в сутки до 29,83 миллиона баррелей в сутки, что превышает прогнозируемый уровень спроса в 2020 году.