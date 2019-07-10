Airbus в этом году может обойти Boeing по числу поставок самолетов

Европейский авиакосмический концерн Airbus SA по итогам текущего года может опередить американского конкурента Boeing Сo. по числу поставок самолетов.

Поставки Airbus выросли на 28% за первую половину 2019 года, говорится в сообщении концерна. Компания поставила 389 самолетов по сравнению с 303 самолетами за аналогичный период годом ранее и может поставить рекордное количество лайнеров по итогам всего 2019 года.

Между тем Boeing за первые шесть месяцев текущего года сократил поставки на 37% - до 239 самолетов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 378 самолетов, сообщается в пресс-релизе компании.

При этом Boeing третий месяц подряд не поставил ни одного самолета 737 MAX, которые являются основным источником прибыли компании, с тех пор, как регуляторы в марте запретили коммерческие рейсы этих лайнеров из-за двух авиакатастроф.

Airbus ранее обнародовала планы увеличить производство самолетов A320neo, которые являются непосредственными конкурентами Boeing 737 MAX. Тем временем руководство Boeing сообщило, что сосредоточено на том, чтобы добиться возобновления эксплуатации MAX, и расскажет о планах, касающихся производства, как только эта цель будет достигнута.