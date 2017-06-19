Последнее обновление: 19.06.2017 16:59

Airbus представил обновленный самый большой самолет A380plus

Крупнейший европейский авиастроительный концерн Airbus 18 июня представил обновленную версию крупнейшего в мире пассажирского авиалайнера A380.

Среди главных изменений - новый дизайн крыла, который должен на 4% уменьшить расход топлива, а также оптимизация пространства в салоне, что позволит увеличить количество мест. Новый самолет будет называться A380plus.

Обновления были представлены за день до открытия Парижского авиасалона в Ле Бурже.

В Airbus надеются, что модернизация позволят увеличить спрос на двухпалубный авиалайнер. "A380plus - эффективный способ предложить одновременно еще большую экономическую выгоду и высокую операционную производительность", - заявил директор по продажам Airbus Джон Лехи.

По его словам, обновленный авиалайнер поможет снизить на 13% себестоимость каждого пассажирского места по сравнению с A380. Он будет способен перевозить на 80 пассажиров больше или пролетать на 300 морских миль дальше, чем предыдущая версия самолета.

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